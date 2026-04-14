OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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14.04.2026 21:34:00
Microsoft übernimmt Rechenzentrum von OpenAI in Norwegen
Nach Stargate UK in Großbritannien pausiert OpenAI auch sein Stargate-Projekt im norwegischen Polarkreis. Microsoft springt in die Bresche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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