Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
29.01.2026 05:05:00
Microsoft übertrifft Erwartungen, aber Börse bestraft schwächeren Cloud-Ausblick
Umsatz und Gewinne sind höher als erwartet, doch Microsofts Ausblick enttäuscht die Anleger. Die Aktie fällt, obwohl KI-Nachfrage das Cloud-Angebot übersteigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Microsoft Corp.
07:30
|Meta, Microsoft and the tyranny of small differences (Financial Times)
07:30
|Meta, Microsoft and the tyranny of small differences (Financial Times)
29.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Microsoft brechen ein - Bedenken am Wachstum im KI-Bereich (dpa-AFX)
29.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
29.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
29.01.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Microsoft dämpft Stimmung an Wall Street (Dow Jones)
Analysen zu Microsoft Corp.
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|21 310,00
|-12,01%
|Microsoft Corp.
|362,20
|0,18%