Microsoft Aktie

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

29.01.2026 05:05:00

Microsoft übertrifft Erwartungen, aber Börse bestraft schwächeren Cloud-Ausblick

Umsatz und Gewinne sind höher als erwartet, doch Microsofts Ausblick enttäuscht die Anleger. Die Aktie fällt, obwohl KI-Nachfrage das Cloud-Angebot übersteigt.
Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
29.01.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 21 310,00 -12,01% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 362,20 0,18% Microsoft Corp.

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

