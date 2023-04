Microsoft übertrifft Gewinn- und Umsatzerwartungen - Aktie legt nachbörslich zu

REDMOND (dpa-AFX) - Bei Microsoft laufen die Geschäfte dank gefragter Software- und Cloud-Services rund. In den drei Monaten bis Ende März legte der Umsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 52,9 Milliarden Dollar zu, wie Microsoft am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unterm Strich verdiente der Konzern 18,3 Milliarden Dollar (16,7 Mrd Euro) und damit rund neun Prozent mehr als vor einem Jahr. Vor allem das Cloud-Geschäft rund um die Azure-Plattform, die anderen Unternehmen Rechenkapazität und Anwendungen im Internet verkauft, brummte mit einem Umsatzplus von 27 Prozent weiter. Microsoft übertraf die Prognosen der Wall-Street-Analysten sowohl beim Gewinn als auch bei den Erlösen deutlich. Bei Anlegern kamen die Zahlen gut an: Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um bis zu sechs Prozent./hbr/DP/zb