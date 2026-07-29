Microsoft übertrifft im Quartal die Erwartungen - Aktie legt zu

Microsoft hat am Mittwochabend seine jüngsten Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Anleger reagieren prompt.

Im vierten Geschäftsquartal 2026 hat Microsoft deutlich mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie stieg von 3,65 US-Dollar auf 4,74 US-Dollar und damit deutlicher als erhofft: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 4,24 US-Dollar gelegen.

Der Umsatz entwickelte sich ebenfalls positiv und konnte von 76,44 Milliarden US-Dollar auf 90 Milliarden US-Dollar gesteigert werden (Analystenschätzungen: 87,62 Milliarden US-Dollar).

Der Intelligent-Cloud-Umsatz konnte um 32 Prozent auf 39,3 Milliarden US-Dollar zulegen, dazu trug insbesondere Azure mit einem Plus von 43 Prozent bei.

Die Microsoft-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 1,40 Prozent höher bei 396,00 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at