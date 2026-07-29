Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Zahlen im Fokus
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29.07.2026 22:15:00
Microsoft übertrifft im Quartal die Erwartungen - Aktie legt zu
Im vierten Geschäftsquartal 2026 hat Microsoft deutlich mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie stieg von 3,65 US-Dollar auf 4,74 US-Dollar und damit deutlicher als erhofft: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 4,24 US-Dollar gelegen.
Der Umsatz entwickelte sich ebenfalls positiv und konnte von 76,44 Milliarden US-Dollar auf 90 Milliarden US-Dollar gesteigert werden (Analystenschätzungen: 87,62 Milliarden US-Dollar).
Der Intelligent-Cloud-Umsatz konnte um 32 Prozent auf 39,3 Milliarden US-Dollar zulegen, dazu trug insbesondere Azure mit einem Plus von 43 Prozent bei.
Die Microsoft-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 1,40 Prozent höher bei 396,00 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
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