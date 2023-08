Microsoft- und Activision-Aktie vorbörslich im Plus: Microsoft bei Activision-Deal zu Zugeständnissen bereit - Ubisoft-Aktie profitiert deutlich

Zu dem neuen Plan gehört es, die Cloud-Gamingrechte für 15 Jahre an den Spielekonzern Ubisoft abzutreten, wie Microsoft am Dienstag mitteilte. Die britischen Wettbewerbshüter, die die letzte Hürde für den Megadeal sind, wollen die neuen Konditionen nun prüfen. Cloud-Gaming, bei dem die Spiele auf Servern im Netz laufen, war ihre größte Sorge bei der Übernahme.

Microsoft und Activision Blizzard hatten den damals rund 69 Milliarden Dollar schweren Deal Anfang 2022 angekündigt. Microsoft will sich mit dem Kauf von Activision Blizzard beliebte Videospiele wie "Call of Duty", "Overwatch" und " Candy Crush " sichern. Eine Befürchtung von Wettbewerbshütern war, der Konzern würde die Games danach nur noch auf seiner Xbox-Konsole und dem hauseigenen Cloud-Dienst anbieten. Im Zuge der Untersuchungen versprach der Konzern, die Spiele zehn Jahre lang auch für andere Konsolen wie Sonys Playstation oder Nintendos Switch sowie Cloud-Plattformen anderer Anbieter verfügbar zu machen.

An der Euronext springt die Ubisoft-Aktie am Dienstag zeitweise um 6,80 Prozent hoch auf 28,73 Euro. Papiere von Microsoft gewinnen im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 0,55 Prozent auf 323,65 US-Dollar, während Activision Blizzard-Aktien vorbörslich bei 91,59 US-Dollar zeitweise 0,96 Prozent höher stehen.

/so/DP/jha

