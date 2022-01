Microsoft und Co: Macht die US-Regierung Schluss mit dem Fusionsboom?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Von Lina SaigolBarron’sÜbersetzung: Stefanie KonradDas Kartellrecht soll wieder konsequent durchgesetzt werden. Das ist die klare Botschaft, die US-Präsident Joe Biden an die Wirtschaft gerichtet hat. Die Aufsichtsbehörden haben bereits Maßnahmen ergriffen. Dabei haben sie ein eindeutiges Ziel: Es soll hart durchgegriffen werden. Wird der Fusionsboom nun ausgebremst?Als Übermittler seiner Botschaft hat sich Joe Biden zwei Big-Tech-Kritiker ausgesucht: Lina Khan, Vorsitzende der US-Handelsbehörde Federal Trade Commission (FTC), und Jonathan Kanter, Leiter der Kartellabteilung des US-Justizministeriums. Letzte Woche haben sie einen Plan vorgestellt, wie die Behörden die Prüfung von Fusionen überarbeiten werden. Sie fordern die Öffentlichkeit dazu auf, ihre Vorschläge zur Überarbeitung der staatlichen Richtlinien vorzubringen, um so „illegale, wettbewerbswidrige Deals besser aufdecken und verhindern zu können“, sagten sie in einer Erklärung.„Unser Land ist auf den Wettbewerb angewiesen, um Fortschritt, Innovation und Wohlstand zu fördern“, sagte Kanter. „Wir müssen verstehen, warum es in so vielen Branchen zu wenige Wettbewerber gibt. Und wir müssen uns ernsthaft Gedanken darüber machen, wie wir sicherstellen können, dass unsere Mittel zur Fusionskontrolle in der modernen Wirtschaft zweckmäßig sind.“Vorletzte Woche gab Microsoft bekannt, dass es das Gaming-Unternehmen Activision Blizzard für fast 70 Milliarden Dollar übernehmen wird. Die Übernahme muss von den Aufsichtsbehörden und den Aktionären genehmigt werden. Wedbush-Analyst Dan Ives schrieb, dass es aufgrund der Größe der Übernahme zu behördlichen Hürden kommen könnte. Er geht aber davon aus, dass der Deal zustande kommen wird, da Microsoft nicht so stark unter Beobachtung steht wie einige seiner Konkurrenten in der Technologiebranche.Anfang des Monats hat ein US-Richter entschieden, dass die FTC mit ihrer überarbeiteten Kartellklage gegen Facebook weiter vorgehen darf. Der Social-Media-Plattform wird vorgeworfen, den Wettbewerb rechtswidrig zu unterdrücken.Viele Banker und Anwälte sind nicht allzu besorgt. Sie sind der Meinung, dass ein härteres Durchgreifen den Markt für Fusionen und Übernahmen abschwächen, aber nicht zum Erliegen bringen könnte. Das liegt zum Teil an den begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen der FTC. Außerdem sind die Aufsichtsbehörden nicht befugt, eine Fusion zu verhindern – nur Bundesrichter können eine entsprechende Verfügung erlassen.Im Dezember hat die FTC eine Klage eingereicht, um zu verhindern, dass der Computerchip-Hersteller Nvidia für 40 Milliarden Dollar den britischen Technologieanbieter ARM übernimmt. Dieser Top-Deal würde den Wettbewerb auf unfaire Weise behindern, so die FTC.Nur wenige Wochen zuvor hatte das Justizministerium geklagt, um eine geplante 2,2 Milliarden Dollar schwere Fusion zwischen den Verlagen Penguin Random House und Simon & Schuster zu stoppen, durch die ein Verlagsriese auf dem Buchmarkt entstehen würde. Laut Behörde würde die Fusion Autoren und Lesern schaden.Die Klagen wurden eingereicht, nachdem Biden im Juli eine weitreichende Präsidentenverfügung unterzeichnet hatte, um den Einfluss großer Unternehmen einzuschränken. Dabei soll gegen wettbewerbswidrige Praktiken in verschiedenen Bereichen vorgegangen werden, von der Landwirtschaft über die Pharmaindustrie bis hin zur Industrie.Durch die wachsenden Aktienmärkte und umfangreiche Konjunkturmaßnahmen konnten Unternehmen weltweit im vergangenen Jahr mehr als 62.000 Deals mit einem Volumen von 5,8 Billionen Dollar abschließen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 64 Prozent, so der Datenanbieter Refinitiv.Große Pharmaunternehmen könnten einer der größten Branchen angehören, die von den Behörden genau unter die Lupe genommen werden. Die FTC hat die Branche im Juli in Aufregung versetzt, als sie ankündigte, dass sie aufgrund der explodierenden Arzneimittelpreise und der andauernden Besorgnis über wettbewerbswidriges Verhalten weitere Deals überprüfen werde.Die Branche verfügt immer noch über rekordverdächtige finanzielle Mittel und ist auf Fusionen angewiesen, um innovativ zu sein. Nach Schätzungen des SVB-Leerink-Analysten Geoffrey Porges werden bis Ende dieses Jahres 18 große amerikanische und europäische Biopharmaunternehmen über Geldmittel in Höhe von mehr als 500 Milliarden Dollar verfügen.Pfizers 6,7 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Arena Pharmaceuticals, die im Dezember angekündigt wurde, werden andere Unternehmen, die eine Fusion anpeilen, genau beobachten. Denn diese Übernahme könnte zu einem Präzedenzfall werden, was die Haltung der FTC gegenüber Fusionen und Übernahmen im Pharmabereich angeht.Laut Citi-Analyst Andrew Baum ist der Deal für Pfizer „höchst attraktiv“. Die entscheidende Frage ist aber, ob die „neu gestärkte“ FTC gegen ihn vorgeht und ihn zulässt angesichts der großen Überschneidungen bei den wichtigen Medikamenten. Die beiden Unternehmen müssen eventuell Bereiche ihrer Unternehmen abstoßen, um den Deal zu realisieren.Einige Unternehmen sagen ihre geplanten Fusionen ab, sobald sie eine Rückmeldung von den Behörden erhalten. Andere kämpfen dagegen an. Penguin Random House und Simon & Schuster haben letzten Monat gemeinsam die Klage des US-Justizministeriums erwidert. Ihres Erachtens ist diese Klage „in Bezug auf die Fakten, die Gesetzeslage und die öffentliche Ordnung falsch“.Auch die US-Handelskammer greift die FTC vermehrt an. Sie wirft der Aufsichtsbehörde vor, einen „Krieg“ gegen amerikanische Unternehmen zu führen. Außerdem halte sie sich nicht strikt an die Vorschriften und lasse sich von der Politik beeinflussen.„Die FTC ist außer Kontrolle und greift zu stark in die Regulierung ein, was zu mehr Unsicherheit führt und unseren fragilen Wirtschaftsaufschwung bedroht“, so die Handelskammer.Die FTC kann die höhere Arbeitslast möglicherweise nicht bewältigen. Die Behörde sieht sich einer „Flut“ an Fusionsanträgen gegenüber, wie Holly Vedova, Direktorin des Bureau of Competition im vergangenen Sommer in einem Blogpost erklärte. Die von der Behörde veröffentlichten Zahlen belegen dies: Allein im November 2021 gingen bei den Aufsichtsbehörden 607 Fusionsanträge ein; im Oktober waren es noch 443.Aufgrund dieses Ansturms erklärte die FTC, dass sie nicht in der Lage sei, alle Überprüfungen wie üblich innerhalb von 30 Tagen abzuschließen. Sie warnte die Unternehmen davor, mit Transaktionen fortzufahren, die noch nicht vollständig überprüft wurden. Die Biden-Regierung versucht jedoch, das Budget der FTC aufzustocken.Banker sind der Meinung, dass Unternehmen wahrscheinlich weiterhin kleinere Deals im Bereich von einer bis zehn Milliarden Dollar anstreben. Private-Equity-Firmen, die bei der Übernahme von Unternehmen nur selten kartellrechtlich überprüft werden, könnten von diesem Trend profitieren. Buy-out-Unternehmen verfügen über Mittel in Höhe von mehr als zwei Billionen Dollar und versuchen, diese für immer größere Deals auszugeben.Viele Unternehmen, die an Fusionen interessiert sind, schätzen auch die Vorhersehbarkeit von Bidens Präsidentenverfügung im Vergleich zu der von Trump geschaffenen Unsicherheit. Die Durchsetzung von Fusionskontrollgesetzen der Trump-Regierung wurden als „uneinheitlich“ bezeichnet, wie die Kartell- und Wettbewerbsanwälte von Kirkland & Ellis in einem kürzlich veröffentlichten Bericht feststellten.