Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
09.12.2025 15:03:54
Microsoft unveils US$23 billion in new AI investments with big focus on India
Microsoft will spend US$17.5 billion in IndiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
08.12.25
|Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt nachmittags (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
08.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: Über diese Dividende können sich Microsoft-Anleger freuen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)