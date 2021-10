Microsoft verdient erstmals mehr als 20 Milliarden Dollar im Quartal

Von Jeremy C. Owens

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Software-Riese Microsoft ist mit einem neuen Rekord in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Wie der Software-Konzern mit Sitz in Redmond im Bundesstaat Washington mitteilte, verdiente er erstmals in einem Quartal mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Im ersten Geschäftsquartal per Ende September erreichte der Nettogewinn 20,51 Milliarden Dollar bzw 2,71 Dollar je Aktie. Das ist deutlich mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 2,08 Dollar je Aktie erwartet hatten. Microsoft räumte zwar ein, dass rund 3,3 Milliarden Dollar auf einen einmaligen Steuervorteil zurückzuführen sind, und der Gewinn je Aktie bereinigt um diesen Sonderfaktor bei 2,27 Dollar lag, doch auch damit übertraf Microsoft die Konsensschätzung locker.

Der Umsatz kletterte im Auftaktquartal auf 45,3 von 37,15 Milliarden US-Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten im Mittel mit Erlösen von 44 Milliarden Dollar gerechnet. Die Umsätze im Zusammenhang mit dem Cloud-Dienst Azure stiegen um 50 Prozent und damit genauso stark wie in den vorangegangenen beiden Quartalen mit 51 bzw 50 Prozent. Azure ist im vergangenen Jahr zu einer größeren Einnahmequelle für Microsoft geworden als das Windows-Betriebssystem. Der durch die Corona-Krise bedingte Trend zum Homeoffice und Homeschooling hatte dem Cloud-Computing-Geschäft von Microsoft zusätzlichen Schub verliehen.

