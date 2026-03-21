KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.03.2026 18:10:00
Microsoft verspricht weniger KI-Nerverei und stressfreie Updates für Windows 11
Microsoft rudert tatsächlich zurück: Vieles, was an Windows nervt, soll geändert werden. Zunächst nur für Teilnehmer am Insider-Programm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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18.03.26
|Microsoft weighs legal action over $50bn Amazon-OpenAI cloud deal (Financial Times)
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17.03.26
|Microsoft reshuffles AI team to catch up on Copilot and model building (Financial Times)
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17.03.26
|Microsoft-Aktie seit Jahresbeginn unter Druck: Das lastet auf dem Tech-Giganten (finanzen.at)
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17.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.03.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab (finanzen.at)
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13.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.03.26
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Analysen zu Microsoft Corp.
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|Microsoft Corp.
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