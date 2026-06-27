Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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27.06.2026 14:34:01

Microsoft vs. Alphabet: What Their Revenue Trends Tell Investors

Microsoft (NASDAQ:MSFT) develops and licenses software, digital services, and cloud computing solutions for global enterprises and consumers.It recently entered a long-term power agreement with Chevron to support its data centers while facing a class-action lawsuit, and it reported 38% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Alphabet (NASDAQ:GOOGL) provides a diverse range of digital platforms, advertising solutions, and cloud services to global consumers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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