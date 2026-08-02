Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.08.2026 14:53:01
Microsoft vs. Apple: Comparing Revenue Trends and the Impact of Artificial Intelligence
Microsoft (NASDAQ:MSFT) primarily generates revenue by licensing software, selling computing devices, and providing cloud infrastructure services to businesses and individuals.It recently expanded data center agreements with several partners, and it reported a 40% net income margin for the quarter ended June 30, 2026.Apple (NASDAQ:AAPL) earns most of its money by conceptualizing and selling consumer electronic devices, alongside an array of subscription services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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