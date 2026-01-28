Microsoft Aktie

28.01.2026 22:45:38

Microsoft-Wachstum lässt etwas nach - Aktie gibt wegen hoher KI-Ausgaben nach

REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft hat dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste erneut kräftig zugelegt. Allerdings fiel das Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (Ende Juni) nicht mehr so hoch aus wie noch im Vierteljahresabschnitt davor.

Der Erlös legte bereinigt um die positiven Effekte des schwachen Dollar um 15 Prozent auf 81,3 Milliarden Dollar (68 Mrd Euro) zu, wie der Softwarehersteller am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss in Redmond mitteilte. Zum Auftakt des Geschäftsjahres hatte das währungsbereinigte Wachstum noch bei 17 Prozent gelegen.

Der operative Gewinn zog um rund ein Fünftel auf 38,3 Milliarden Dollar an. Beim Umsatz und beim operativen Ergebnis schnitt Microsoft etwas besser ab, als Experten prognostiziert hatten. Allerdings erfüllte das Unternehmen im Cloud-Geschäft lediglich die Erwartungen. Zudem verschreckten die hohen Ausgaben für die Infrastruktur des KI-Geschäfts die Investoren.

Die Aktie gab nachbörslich zunächst um bis zu acht Prozent nach, halbierte das Minus kurz danach aber./zb/he

Analysen zu Microsoft Corp.

29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
29.01.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 361,95 0,11%

Microsoft Corp. 361,95 0,11% Microsoft Corp.

