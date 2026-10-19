Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
19.10.2026 20:46:26
Microsoft Walks Away From AI Data Center Deal, but SemiAnalysis Predicts 50-GW Boom in 2027
This article Microsoft Walks Away From AI Data Center Deal, but SemiAnalysis Predicts 50-GW Boom in 2027 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
06:00
|Microsoft gives data centre hopefuls a pre-IPO reality check (Financial Times)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
18.10.26
|Microsoft pulls plug on Nscale data centre deal (Financial Times)
|
16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 520,00
|-1,86%
|Microsoft Corp.
|475,80
|1,01%
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