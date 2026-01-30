|
Microsoft: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Microsoft gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 3,23 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81,27 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 69,63 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
