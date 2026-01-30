Microsoft: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Microsoft hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,19 CAD gegenüber 4,52 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 113,32 Milliarden CAD – ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 97,38 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at