Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.10.2026 14:21:02
Microsoft Went 240 Trading Days Without a Record Close. History Says What Usually Happens Next.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) finished Tuesday, Oct. 13, at $543.45, its first record close since Oct. 28, 2025, when shares ended the day at $542.07. All told, 240 trading days passed between the two records.
The stock didn't drift sideways in between. It dropped to $352.83 by June 25, around 35% under the last record, before rising about 54% to get back.
Microsoft has gone at least 150 trading days without a record close seven other times since it went public in 1986. For five of them, the stock was up a year after the wait ended. For the other two, it was down -- and the two misses have something in common with the wait that just ended.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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|Freundlicher Handel: Dow Jones fester (finanzen.at)
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16:01
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.10.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
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15.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
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15.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
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14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
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|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 060,00
|1,25%
|Microsoft Corp.
|471,70
|-1,99%
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