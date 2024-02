Microsoft will in KI-Zukunft Deutschlands investieren

BERLIN (dpa-AFX) - Microsoft wird am Donnerstag (11.15 Uhr) in Berlin ein umfassendes Investitionsprogramm für den Standort Deutschland bekannt geben. Zu der Pressekonferenz von Microsoft-Präsident Brad Smith, die unter dem Motto "Investitionen in die digitale Zukunft Deutschlands im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz" stattfindet, wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Der Konzern kündigte vorab an, er werde Einblicke in "wegweisende Investitionen in den Wirtschaftsstandort Deutschland" geben und erläutern, "welchen Beitrag Microsoft konkret leistet, um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern".

Microsoft-Präsident Smith hatte bereits im November und Oktober 2023 auf Auslandsreisen in Großbritannien und Australien KI-Investitionen in Höhe von jeweils rund drei Milliarden Euro angekündigt. Die rasanten Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz böten auch dem starken Industriestandort Deutschland enorme Chancen, betonte Microsoft in der Einladung zur Pressekonferenz in Berlin. Voraussetzung für den Erfolg im KI-Zeitalter sei eine leistungsfähige Cloud-Infrastruktur, die ausreichend Rechenleistung für die Entwicklung innovativer KI-Lösungen bereitstelle, aber auch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, um ausreichend qualifizierte IT-Fachkräfte auszubilden.

Im internationalen KI-Markt ist Microsoft ein führender Akteur, auch weil der Softwarekonzern frühzeitig mehrere Milliarden Dollar in die Hand genommen hat, um bei dem kalifornischen KI-Start-up OpenAI einzusteigen. Das Unternehmen aus San Francisco hatte im November 2022 seinen Text-Roboter ChatGPT einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt und damit eine KI-Welle ausgelöst. Microsoft hat unterdessen weitere Milliardenbeträge investiert, um und große Rechenkapazitäten für das Training der KI aufzubauen./chd/DP/men