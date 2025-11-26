Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
26.11.2025 07:55:00
Microsoft will Teams-Telefonie beschleunigen und rudert bei Log-in zurück
Admins können neue Prozesse beobachten: Microsoft ändert die Teams-Telefonie unter Windows. Ein Test für SSO-Log-ins in Teams Web ist pausiert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
