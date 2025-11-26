Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
26.11.2025 05:02:00
Microsofts Copilot und andere KI-Chatbots müssen WhatsApp Anfang 2026 verlassen
Neue Nutzungsbedingungen von Meta verbieten die Integration Künstlicher Intelligenz von Drittanbietern in WhatsApp. Microsoft verweist auf eigene Copilot-Apps.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|413,75
|0,16%