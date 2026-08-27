Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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27.08.2026 05:04:00
Microsofts Disc2Digital-Funktion für Xbox-Spiele ab 31.8. für Insider verfügbar
Mit der neuen Funktion „Disc2Digital“ werden Xbox-Discs zu digitalen Spielen. Xbox-Insider können dies ab 31. August ausprobieren, verspricht Microsoft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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27.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
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26.08.26
|Bill Gates calls for ‘human reserved’ jobs to protect labour force from AI (Financial Times)
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25.08.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
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25.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.08.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Plus (finanzen.at)
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18.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|1,53%
|Microsoft Corp.
|433,45
|1,68%
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