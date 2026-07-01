Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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01.07.2026 07:30:00
Microsofts EU-Steuerzahlungen: Irland kassiert den Löwenanteil
Microsoft legt offen, was der Konzern in der Europäischen Union an Körperschaftsteuern gezahlt hat. Deutschland bekommt vergleichsweise wenig ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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