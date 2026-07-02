Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.07.2026 05:04:00
Microsofts nächste Kündigungswelle hat offenbar geringeres Ausmaß
Die nächsten Stellenstreichungen bei Microsoft sollen erneut tausende Mitarbeiter betreffen. Mit 2,5 Prozent der Angestellten sind es aber weniger als zuvor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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