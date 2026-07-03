Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.07.2026 16:45:00
Microsofts neue KI-Einheit soll 6.000 Experten direkt bei Kunden einbetten
KI-Modelle allein reichen vielen Unternehmen nicht. Microsoft will mit einem neuen Programm ihre Integration und ihren Betrieb im Unternehmensalltag übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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