KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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16.09.2026 11:32:00

Microsofts neues Regelwerk für KI-Sicherheit - eine Farce

Ein Drucker und eine weiße Papierseite von oben

Microsoft hat sich nun selber einen Code of Conduct auferlegt, der für die Sicherheit seiner KI-Systeme sorgen soll. Wir haben ihn uns genauer angesehen.

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