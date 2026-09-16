KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.09.2026 11:32:00
Microsofts neues Regelwerk für KI-Sicherheit - eine Farce
Microsoft hat sich nun selber einen Code of Conduct auferlegt, der für die Sicherheit seiner KI-Systeme sorgen soll. Wir haben ihn uns genauer angesehen.
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|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: Wäre eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
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