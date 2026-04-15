Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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16.04.2026 00:13:00
Microsoft’s stock has sprung back to life — and is on its strongest run in 3 years, by one measure
After frustrating investors for months, Microsoft shares just clinched their best three-session performance since April 2023.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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