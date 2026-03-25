QUICK Aktie
WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003
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25.03.2026 22:00:00
Microsoft’s stock is having its worst quarter in 17 years — and there may be no quick fix
Analysts see ways that Microsoft could ultimately improve trends in its cloud and software businesses, but they may take some time to manifest.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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