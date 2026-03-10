Time Aktie
Microsoft's Stock Is Off to Its Worst Start to a Year Since 2008. Is Now the Time to Buy?
When quality stocks go on sale, it can be an excellent time to buy, particularly for investors who are planning to hang on for the long term. While you shouldn't necessarily try to time the market, it can be a good idea to keep a list and track quality stocks in the event that they drop in value.Microsoft (NASDAQ: MSFT) is a stock that has been doing poorly this year, and it may have many investors wondering about whether it's a good value buy these days. Its sell-off this year has been noteworthy because the stock has typically been a much safer buy in the past. So what's going on with Microsoft? Why is the tech stock doing so badly, and is it heading lower, or could now be a great time to buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
