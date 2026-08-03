Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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03.08.2026 21:40:00
Microsoft’s stock is on a run not seen in 26 years — erasing its year-to-date losses
The rally in Microsoft shares “has legs” because its capital spending is showing a payoff.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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