EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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17.04.2026 00:45:00
Microsoft’s stock sees its best four-day stretch in six years — with an extreme bounce
The extent of Microsoft’s recent stock gains, relative to what the options market was pricing, is something that “should only happen about one out of every hundred weeks,” analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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