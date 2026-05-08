Microstrategy A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Microstrategy A ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Microstrategy A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2711,94 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microstrategy A -870,290 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 176,26 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117,23 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at