Microvast hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Microvast hat sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Microvast mit einem Umsatz von insgesamt 96,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,98 Prozent verringert.

Microvast hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,610 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 427,52 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 379,80 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at