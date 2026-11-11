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11.11.2026 06:31:29
Microvast informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Microvast hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 45,8 Millionen USD – eine Minderung von 62,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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