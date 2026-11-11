Microvast informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Microvast hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 45,8 Millionen USD – eine Minderung von 62,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at