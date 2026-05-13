Microvast: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Microvast hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Microvast mit einem Umsatz von insgesamt 60,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,97 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at