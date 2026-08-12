Microvast: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Microvast hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Microvast vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Microvast mit einem Umsatz von insgesamt 87,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,47 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at