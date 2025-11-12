Microvast verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Microvast hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 123,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 101,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at