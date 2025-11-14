Microvision gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Microvision äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Microvision 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at