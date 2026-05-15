Microvision präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Microvision hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microvision in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,9 Millionen USD im Vergleich zu 0,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at