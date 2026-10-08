Microvision Aktie

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WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

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08.10.2026 15:56:47

MicroVision Reaffirms FY26 Revenue Outlook, Eyes Growth In FY27

(RTTNews) - MicroVision Inc. (MVIS), a technology company developing lidar-based perception solutions for industrial, security and defense, automotive and other markets, reaffirmed its 2026 revenue guidance range of $10 to $15 million. The company also expects revenue to double in 2027.

MicroVision reported $2.41 million in revenue for the first half of 2026, compared with $0.74 million in the prior-year period. Full-year 2025 revenue was $1.21 million.

The company said its commercial activity has included opportunities with Robinson Unmanned, AI data-center photonics applications, autonomous ground vehicle defense applications and an APAC autonomous mobility service pilot.

MicroVision said it is aligning operating expenses and capital allocation with commercial opportunities expected to support revenue growth. The company expects this to generate cost savings and reduce cash burn in 2027 compared with 2026.

The company also said its Orlando manufacturing facility and existing inventory are expected to support anticipated 2027 growth without significant incremental capital expenditure.

MicroVision is evaluating additional measures to strengthen its balance sheet, including its debt structure, lease obligations and potential monetization of non-core assets.

MVIS closed on Wednesday at $1.52, down 3.80%.

Thursday, MIVS is trading down 14.47% at $1.30.

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