Microvision: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Microvision hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Microvision ein EPS von -0,750 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 900 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at