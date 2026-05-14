Microwave Chemical legte Quartalsergebnis vor

Microwave Chemical hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Microwave Chemical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,12 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,95 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Microwave Chemical 246,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 73,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 931,1 Millionen JPY umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 51,330 JPY. Im Vorjahr hatten 10,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Microwave Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 803,00 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -50,07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at