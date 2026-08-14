Microwave Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Microwave Chemical hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 25,74 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,410 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86,6 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 96,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microwave Chemical einen Umsatz von 44,1 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at