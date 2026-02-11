Microwave Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Microwave Chemical präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,32 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 351,9 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 216,1 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at