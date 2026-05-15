Microwave Filter präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Microwave Filter gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,7 Millionen USD – ein Plus von 37,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microwave Filter 0,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at