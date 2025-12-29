29.12.2025 06:31:29

Microwave Filter: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Microwave Filter präsentierte am 27.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,7 Millionen USD ausgewiesen.

Microwave Filter hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Microwave Filter mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -9,92 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

