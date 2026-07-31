Mid-America Apartment Communities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mid-America Apartment Communities hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1,04 USD. Im letzten Jahr hatte Mid-America Apartment Communities einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 555,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at