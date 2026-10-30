Mid-America Apartment Communities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mid-America Apartment Communities hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,04 Prozent auf 560,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 554,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at