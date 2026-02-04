Mid-America Apartment Communities Aktie
WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034
|
04.02.2026 23:02:13
Mid-America Apartment Communities, Inc. Reveals Decline In Q4 Income
(RTTNews) - Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $56.64 million, or $0.48 per share. This compares with $165.72 million, or $1.42 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.0% to $555.55 million from $549.83 million last year.
Mid-America Apartment Communities, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $56.64 Mln. vs. $165.72 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $1.42 last year. -Revenue: $555.55 Mln vs. $549.83 Mln last year.
full year Guidance Earnings per common share - diluted $4.11 to $4.47
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!