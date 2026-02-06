Mid-America Apartment Communities legte Quartalsergebnis vor

Mid-America Apartment Communities hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 555,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 549,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,78 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,83 Prozent auf 2,21 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at