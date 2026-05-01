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01.05.2026 06:31:29
Mid-America Apartment Communities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mid-America Apartment Communities stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mid-America Apartment Communities 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 553,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 549,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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