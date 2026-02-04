|
Mid India Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mid India Industries hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Mid India Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 33,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mid India Industries 23,8 Millionen INR umgesetzt.
